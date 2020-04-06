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06 квітня 2020, понеділок, 18:48 17
Президент 2020-04-06T20:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні ініціювали програму підтримки малого та середнього бізнесу

В Україні ініціювали програму підтримки малого та середнього бізнесу

Елена Новикова
Офіс президента, підприємці, Підтримка бізнесу, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Кредитні канікули
Володимир Зеленський. Скріншот відеозвернення
Володимир Зеленський. Скріншот відеозвернення

Офіс Президента анонсував, що в найближчі дні будуть представлені програми підтримки підприємців на час і після пандемії коронавірусу, яким в світі заразилося понад 1,2 млн осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента за підсумками наради Володимира Зеленського з представниками уряду та банківського сектора, передають Українські Новини.

"Допомогти зберегти малий і середній бізнес під час і після епідемії коронавірусу - одне з ключових завдань влади. Про це йшлося на нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського, на якому були присутні представники уряду і банківського сектора...Учасники наради вже в найближчі дні представлять дієві програми для підтримки українського підприємництва", - сказано в ньому.

У ході наради було обговорено створення інструментів для кредитування нових підприємців і підтримки наявних завдяки кредитних канікул та компенсації відсотків за кредитами так, щоб не збільшити кількість прострочених позик.

"Потрібно створити нові та переосмислити наявні програми підтримки, тобто розширити підтримку тих, хто вже працює в різних сферах. Зберегти бізнес зараз - це дозволити країні дихати і жити в майбутньому", - сказав Зеленський.

За його словами, нові інструменти повинні показати підприємцям, що працювати в тіні невигідно.

Як повідомляли Українські Новини, 6 квітня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусної інфекцією в Україні збільшилася на 68 до 1 319, кількість померлих від захворювання - на 6 чоловік до 38 порівняно з попередньою добою.

Раніше повідомлялося про те, що карантин в Україні можуть продовжити після 24 квітня.

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