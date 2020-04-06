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06 квітня 2020, понеділок, 18:09 9
Судова влада 2020-04-06T18:30:02+03:00
Українські Новини
Нардеп Гончаренко подав позов про оскарження встановлених Кабміном обмежень на період карантину

Нардеп Гончаренко подав позов про оскарження встановлених Кабміном обмежень на період карантину

Елена Новикова
Суд, Кабмін, Постанова Кабміну, Олексій Гончаренко, Коронавірус, Закон про коронавірус
Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов про оскарження встановленого Кабінетом Міністрів обмеження на переміщення на вулиці громадян з 6 квітня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

Згідно нього, позивач просить суд визнати протиправним і недійсним постанову Кабміну №211 від 11 березня "Про запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" в частині, що стосується заборони з 6 по 24 квітня переміщатися групою більш ніж з 2 чоловік, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку та спортивні майданчики.

Зокрема, перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус.

Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Позов в Окружний адміністративний суд Києва подав нардеп із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні подав позов в Окружний адміністративний суд Києва на рішення Кабміну про введення обмежувальних заходів в своїй постанові № 211 (про боротьбу з коронавірусом)", - написав Гончаренко.

Нардеп вважає, що це рішення йде врозріз з Конституцією України і Кабмін не уповноважений приймати такі постанови. Обмежувати пересування, права і свободи громадян можна лише в разі введення військового або надзвичайного стану.

Гончаренко додав, що уряд своєю постановою порушує ряд прав і свобод громадян, закріплених у Конституції України.

Пост нардепа. Скріншот: Facebook/Олексій ГончаренкоПост нардепа. Скріншот: Facebook/Олексій Гончаренко

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція склала адміністративні протоколи за недотримання правил карантину на 2 учасників акції протесту проти протиепідемічних заборон.

Також згідно з розпорядженням Кабміну за порушення правил карантину передбачений штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн.

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