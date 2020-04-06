Нардеп Гончаренко подав позов про оскарження встановлених Кабміном обмежень на період карантину

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов про оскарження встановленого Кабінетом Міністрів обмеження на переміщення на вулиці громадян з 6 квітня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

Згідно нього, позивач просить суд визнати протиправним і недійсним постанову Кабміну №211 від 11 березня "Про запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" в частині, що стосується заборони з 6 по 24 квітня переміщатися групою більш ніж з 2 чоловік, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку та спортивні майданчики.

Зокрема, перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус.

Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Позов в Окружний адміністративний суд Києва подав нардеп із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні подав позов в Окружний адміністративний суд Києва на рішення Кабміну про введення обмежувальних заходів в своїй постанові № 211 (про боротьбу з коронавірусом)", - написав Гончаренко.

Нардеп вважає, що це рішення йде врозріз з Конституцією України і Кабмін не уповноважений приймати такі постанови. Обмежувати пересування, права і свободи громадян можна лише в разі введення військового або надзвичайного стану.

Гончаренко додав, що уряд своєю постановою порушує ряд прав і свобод громадян, закріплених у Конституції України.

Пост нардепа. Скріншот: Facebook/Олексій Гончаренко

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція склала адміністративні протоколи за недотримання правил карантину на 2 учасників акції протесту проти протиепідемічних заборон.

Також згідно з розпорядженням Кабміну за порушення правил карантину передбачений штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн.