Журналісти старше 60 років не зобов'язані самоізолюватися, - НСЖУ

Національна спілка журналістів (НСЖУ) вважає, що журналісти віком від 60 років підпадають під виключення режиму самоізоляції.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НСЖУ, передають Українські Новини.

"Національна спілка журналістів України хоче заспокоїти наших літніх колег і повідомляє, що, незважаючи на вік понад 60 років, ви маєте повне право продовжувати працювати з метою недопущення поширення COVID-19", - сказано в ньому.

2 квітня Кабінет Міністрів зобов'язав громадян, яким більше 60 років, самоізолюватись.

Винятки становлять ті, хто здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19 і забезпечують діяльність об'єктів критичної інфраструктури.

Адвокат, медіа-юрист громадської організації "Платформа прав людини" Людмила Опришко пояснює, що закони, як акти вищої юридичної сили, мають пріоритет над цим пунктом підзаконного акту, постанови уряду.

Зокрема, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямований на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", від 30 березня зобов'язує забезпечувати безперешкодне пересування журналістів по території України, в тому числі на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію, а також сприяти ЗМІ в наданні населенню оперативних відомостей.

"Відповідно, їх можна віднести до тих винятків, передбачених постановою КМУ ... У всіх органів влади є прямий обов'язок забезпечити безперешкодне пересування журналістів, причому незалежно від їх віку. Оскільки цей припис закону, воно має пріоритет над нормами постанови Кабінету Міністрів України. Будь-які вікові обмеження по роботі журналістів нівелюють цей припис закону і можуть позбавити громадськість інформації про заходи боротьби з коронавірусом", - сказано в коментарі юриста.

Крім того, на її думку, журналісти відносяться до осіб, які беруть участь в заходах, пов'язаних з недопущенням поширення COVID-19, оскільки інформують громадськість про стан захворюваності, методах і заходи протидії його поширенню.

"Відповідно, їх можна віднести до тих винятків, які передбачені постановою КМУ", - сказано в повідомленні.

Водночас НСЖУ закликає журналістів, яким понад 60 років, взяти до уваги об'єктивні фактори і не наражати себе на небезпеку захворіти на коронавірус.

"Вихід з режиму самоізоляції - тільки у виняткових випадках, викликаних виробничою необхідністю забезпечити безперебійний вихід ЗМІ в світ, або з метою підготовки журналістського матеріалу", - сказано в повідомленні союзу.

При цьому НСЖУ закликає суворо дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я та Всесвітньої організації охорони здоров'я - користуватися захисними масками, рукавичками та антисептиками.

Як повідомляли Українськi Новини, від сьогодні, 6 квітня, Кабмін посилив карантин пересуватися по вулиці групами більш ніж двох осіб, зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи, а також заборонив з'являтися в громадських місцях без захисної маски.