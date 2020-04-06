У Київській області на коронавірус найбільше хворіють в Обухівському районі

Поки кількість хворих на коронавірус в Києві — 267, в області станом на понеділок хворіє 91 чоловік, тобто на 3 особи більше, ніж було.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

З хворих у Київській області: 30 - в Обухівському районі (населені пункти Козин, Романків, Українка та Обухів), 21 - в Києво-Святошинському районі (міста Вишневе та Боярка, села Лісники, Тарасівка, Гатне, Дмитрівка, Крюківщина, Святопетровское і Софіївська Борщагівка), 7 - у Борисполі, по 4 випадки - у Білій Церкві та Вишгороді, по 3 випадки - в Ірпені, Броварах, по 2 випадки - у Васильківському та Миронівському районах, по 1 випадку - у Бориспільському, Ставищенському, Білоцерківському, Макарівському і Броварському районах, у Ворзелі, Гостомелі, Фастові та селі Коцюбинське.

Серед хворих 6 дітей: 3 - в Козині, 1 - в Лісниках, 1 - у Гатному, 1 - в Борисполі.

Наголошується, що 4 з хворих - одужали, 5 - померли.

32 з хворих знаходяться на стаціонарному лікуванні, 59 - на амбулаторному (самоізоляції).

Також повідомляється, що в Київській області є підозра на зараження коронавірусом у 387 осіб, найбільше в Києво-Святошинському (87) і в Обухівському (63) районах.

Медичне спостереження встановлено за 1108 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, 2 квітня Кличко повідомив про перший зареєстрований випадок смерті від коронавірусу.

Пізніше головлікар київської міської клінічної лікарні №9 Михайло Валюк підтвердив інформацію, що від коронавіруса 31 березня в лікарні помер 69-річний чоловік.