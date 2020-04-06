Орендарі та власники повинні вирішувати питання оплати оренди на час карантину шляхом переговорів, - експерти

Закон пропонує орендарям і власникам комерційної нерухомості вирішувати питання оплати на час карантину, який продовжили до 24 квітня, шляхом переговорів.

Про це Українським Новинам повідомили в юридичному департаменті девелоперської компанії Arricano Real Estate.

"У Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 30 березня у пункті 14 постановлено, що наймач може бути звільнений від плати за користування майном. А це означає, що правове врегулювання взаємовідносин між орендарем і орендодавцем знаходиться в площині переговорів і домовленостей. Тобто закон пропонує рішення питання в індивідуальному порядку з кожним орендарем з урахуванням поточного і прогнозування подальшого фінансового стану сторін для забезпечення взаємовигідного співробітництва", - повідомили в компанії.

При цьому в Arricano відзначили, що в торгово-розважальних центрах протягом періоду карантину проводяться посилені заходи з дезінфекції клінінговими компаніями, не припиняються поставки електроенергії, опалення, газопостачання, водопостачання, водовідведення, обслуговування мереж та механізмів, здійснюється охорона майна орендарів і надається весь комплекс інших послуг, передбачених договорами з постачальниками цих послуг.

Орендарі продовжують повною мірою отримувати комунальні та експлуатаційні послуги.

"Варто звернути увагу, що орендодавець не забороняв орендарям в ТРЦ користуватися майном. З об'єктивних і всім відомих причин орендарі не могли здійснювати свою діяльність. Тому в даному питанні необхідний диференційований підхід і пошук взаєморозуміння", - підкреслили в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, ТРЦ Dream Town иТРЦ Ocean Plaza в Києві вирішили не нараховувати орендну плату орендарям у період карантину.

Також Верховна Рада 11 березня звільнила наймачів від плати за користування майном з моменту встановлення карантину Кабінетом Міністрів і до його завершення.

Arricano володіє великим пулом реалізованих ТРЦ, загальна орендна площа яких становить понад 212 000 кв. м.

Портфель компанії географічно диверсифікований за рахунок активів в різних регіонах України: Київ - ТРЦ "РайON", ТРК "Проспект", Кривий Ріг - ТРК "Сонячна Галерея", Запоріжжя - ТРК City Mall, Сімферополь - ТРЦ "Південна Галерея", а також інвестиція в ТРК Sky Mall.

На стадії девелопменту в компанії знаходиться ще 3 проекту.