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02 апреля 2020, четверг, 13:21 391
Общество 2020-04-02T13:45:17+03:00
Українські Новини
Киевский ТРЦ Ocean Plaza отменил начисление арендной платы за март

Киевский ТРЦ Ocean Plaza отменил начисление арендной платы за март

Таня Войтюк
Аренда, Ocean Plaza, ТРЦ
Jcean Plaza. Фото: oceanplaza.сom.ua
Jcean Plaza. Фото: oceanplaza.сom.ua

Помимо того, что ТРЦ Dream Town не будет начислять арендную плату арендаторам в период карантина, торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве решил отменить арендную плату арендаторам в период с 17 по 31 марта.

Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании "Украинская торговая гильдия", которая является брокером ТРЦ, передают Українськi Новини.

"Управляющей компанией "Киев Молл Менеджмент" принято решение об отмене начисления арендной платы, эксплуатационных расходов и маркетинговых платежей за период с 17 марта по 31 марта для арендаторов ТРЦ Ocean Plaza, которые закрыты в связи с введением карантина", - сказано в нем.

При этом не уточняется, распространятся ли "арендные каникулы" на апрель в связи с продлением карантина, однако управляющий оставляет за собой право пересмотра условий на последующие периоды.

Отмечается, что решение не распространяется на арендаторов, которые в указанный период времени продолжают вести хозяйственную деятельность в штатном режиме, либо в режиме курьерской доставки и/или самовывоза на территории ТРЦ.

По состоянию на текущий момент в ТРЦ Ocean Plaza работают супермаркет "Ашан", аптека, банкоматы, платежные терминалы, пункт обмена валют, сервисный стенд Monobank.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина.

При этом Главное научно-экспертное управление Верховной Рады считает неправомерным освобождение всех нанимателей от арендной платы вне зависимости от того, используется ли имущество.

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