Киевский ТРЦ Ocean Plaza отменил начисление арендной платы за март

Помимо того, что ТРЦ Dream Town не будет начислять арендную плату арендаторам в период карантина, торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве решил отменить арендную плату арендаторам в период с 17 по 31 марта. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании "Украинская торговая гильдия", которая является брокером ТРЦ, передают Українськi Новини. "Управляющей компанией "Киев Молл Менеджмент" принято решение об отмене начисления арендной платы, эксплуатационных расходов и маркетинговых платежей за период с 17 марта по 31 марта для арендаторов ТРЦ Ocean Plaza, которые закрыты в связи с введением карантина", - сказано в нем. При этом не уточняется, распространятся ли "арендные каникулы" на апрель в связи с продлением карантина, однако управляющий оставляет за собой право пересмотра условий на последующие периоды. Отмечается, что решение не распространяется на арендаторов, которые в указанный период времени продолжают вести хозяйственную деятельность в штатном режиме, либо в режиме курьерской доставки и\/или самовывоза на территории ТРЦ. По состоянию на текущий момент в ТРЦ Ocean Plaza работают супермаркет "Ашан", аптека, банкоматы, платежные терминалы, пункт обмена валют, сервисный стенд Monobank. Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина. При этом Главное научно-экспертное управление Верховной Рады считает неправомерным освобождение всех нанимателей от арендной платы вне зависимости от того, используется ли имущество.