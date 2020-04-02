Киевский ТРЦ Ocean Plaza отменил начисление арендной платы за март

Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании "Украинская торговая гильдия", которая является брокером ТРЦ, передают Українськi Новини.

"Управляющей компанией "Киев Молл Менеджмент" принято решение об отмене начисления арендной платы, эксплуатационных расходов и маркетинговых платежей за период с 17 марта по 31 марта для арендаторов ТРЦ Ocean Plaza, которые закрыты в связи с введением карантина", - сказано в нем.

При этом не уточняется, распространятся ли "арендные каникулы" на апрель в связи с продлением карантина, однако управляющий оставляет за собой право пересмотра условий на последующие периоды.

Отмечается, что решение не распространяется на арендаторов, которые в указанный период времени продолжают вести хозяйственную деятельность в штатном режиме, либо в режиме курьерской доставки и/или самовывоза на территории ТРЦ.

По состоянию на текущий момент в ТРЦ Ocean Plaza работают супермаркет "Ашан", аптека, банкоматы, платежные терминалы, пункт обмена валют, сервисный стенд Monobank.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина.

При этом Главное научно-экспертное управление Верховной Рады считает неправомерным освобождение всех нанимателей от арендной платы вне зависимости от того, используется ли имущество.