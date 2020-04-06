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06 апреля 2020, понедельник, 08:22 279
Силовые структуры 2020-04-06T08:23:35+03:00
Українські Новини
В Зоне отчуждения продолжают ликвидировать масштабный лесной пожар

В Зоне отчуждения продолжают ликвидировать масштабный лесной пожар

Валерия Драгомирова
Пожар, Чернобыльская зона, ГСЧС, пожар в лесу

По состоянию на 7:00 6 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается меры по ликвидации двух очагов пожаров, которые вспыхнули 4 апреля

Об этом говорится в сообщении ГСЧС. 

Где ликвидируют пожар

Между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 чел. и 28 ед. техники, из них от ГСЧС 74 чел. л/с и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8). Всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлено 42 сбросы воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 - 27 сбросов, самолетами АН-32П - 15 сбросов;

Вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 чел. и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 7 чел. л/с и 2 ед. техники. В 20 ч. 45 мин. пожар локализован.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час, в г. Чернобыль - 0,020 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч).



Как сообщали Українські Новини, в субботу, 4 апреля, в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения возле села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Угрозы населенным пунктам нет. Из Нежина на помощь чрезвычайникам отправились два самолета. 

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