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05 апреля 2020, воскресенье, 14:50 13
Происшествия 2020-04-05T14:50:20+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне горит уже больше 100 гектаров: в центре пожара радиация выше нормы

В Чернобыльской зоне горит уже больше 100 гектаров: в центре пожара радиация выше нормы

Ольга Фандорина
Пожар, Радиация, Лесной пожар, Пожар в Чернобыльской зоне

В очаге пожара в Чернобыльской зоне отчуждения радиация превышает норму. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

"Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльску зону 20 гектаров, но в целом пылает более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья", – написал Фирсов.

Он подчеркнул, что радиация в эпицентре пожара сейчас составляет 2,3 при норме 0,14.

"Но такая ситуация только в очаге пожара", – отметил чиновник.

Он напомнил, что уже готов законопроект о запрете сжигания травы, однако соответствующий закон пока не принят.

"К сожалению, руки у нас обычно доходят до реформ лишь тогда, когда случается беда. Проблема поджогов травы бессознательными гражданами весной и осенью у нас давно уже стоит очень остро. Причем штраф за такое нарушение до сих пор составляет лишь 175 грн. И каждый год мы видим одну и ту же картину – во всех регионах горят поля, камыш, леса. Это варварство необходимо наконец-то пресекать. На первом же заседании парламента депутаты должны существенно поднять штрафы за поджог травы... Штрафы за поджоги должны быть увеличены в 50 – 100 раз", – считает Фирсов.

Напомним, в Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию.

В связи с тем, что в Украине объявили общенациональный карантин, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения приостановило посещение Чернобыльской зоны с 18 марта.

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