Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у березні

В той час, як НБУ очікує репатріацію дивідендів в 3,5 млрд доларів за підсумками 2020 року, компанії "Запоріжсталь", "Арселор Міттал Кривий Ріг" і "Кернел-Трейд" отримали найбільший обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в березні.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

У п'ятірку компаній, яким були відшкодовані найбільші суми ПДВ, увійшли: "Запоріжсталь" – 859,466 млн гривень, "Арселор Міттал Кривий Ріг" – 610,973 млн гривень, "Кернел-Трейд" – 473,589 млн гривень і "Гленкор Агрокадчер Україна" – 450,762 млн гривень, "АДМ Юкрейн" – 405,698 млн гривень.

Обсяг відшкодування ПДВ в березні склав 10,642 млрд гривень.

Платникам податків Києва традиційно були виплачені найбільші суми відшкодування ПДВ – всього 8,265 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня 2017 року Міністерство фінансів запустило електронний реєстр заяв на відшкодування податку на додану вартість в тестовому режимі.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 у порівнянні з 2 квітня на 19,81 коп. до 27,8206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 20,49 коп. до 27,2266 UAH/USD.

Тим часом, Кабінет Міністрів оприлюднив оновлені макропоказники на 2020 рік значно гірше раніше озвучених прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем.