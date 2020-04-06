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06 апреля 2020, понедельник, 09:41 456
Финансы 2020-04-06T09:41:01+03:00
Українські Новини
НБУ подсчитал, сколько бизнес выведет валюты дивидендами в 2020

НБУ подсчитал, сколько бизнес выведет валюты дивидендами в 2020

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Бизнес, Валюта, Доллары, Дивиденды, репатриация дивидендов, вывод валюты
Бизнес выводит валюту в виде дивидендов из Украины
Бизнес выводит валюту в виде дивидендов из Украины

В то время, как эксперт спрогнозировал курс доллара в условиях карантина, в январе-марте текущего года бизнес направил на репатриацию дивидендов 848 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

Так, в 1-м квартале бизнес купил для репатриации дивидендов 771 млн долларов, и с учетом собственной валюты направил на репатриацию дивидендов 848 млн долларов.

При этом в НБУ прогнозируют, что объем репатриации дивидендов в текущем году будет близким к значениям предыдущих лет – на уровне 3,5 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле 2019 года Национальный банк отменил все ограничения на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата, как это было предусмотрено дорожной картой по валютной либерализации.

В пятницу курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению со 2 апреля на 19,81 коп. до 27,8206 UAH/USD, курс покупки понизился на 20,49 коп. до 27,2266 UAH/USD.

Тем временем, Кабинет Министров обнародовал обновленные макропоказатели на 2020 год значительно хуже ранее озвученных премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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