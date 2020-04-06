Милованов розповів, чим займається після відставки

Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, який вважає читання книг самообманом, повернувся на посаду президента Kyiv School of Economics (KSE).

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні я повертаюся на позицію президента Київської Школи Економіки", - написав Милованов.

Він зазначив, що у своїй роботі в KSE має намір акцентувати увагу на фандрейзингу (збір пожертвувань) та інших публічних комунікаціях.

На думку Милованова, фандрайзинг дозволить школі отримати ресурси для впровадження своєї місії, а публічні комунікації збільшать вплив досліджень і проринкової позиції в суспільстві.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня 2019 Верховна Рада призначила Милованова міністром економіки, торгівлі та сільського господарства. 4 березня Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і всього уряду.

До призначення Милованов був почесним президентом KSE.