У Миколаєві під час стрільби поранили бізнесмена Михайла Титова

В той час, як у Миколаєві тимчасово призупинили роботу об'єктів загального користування через карантин, в понеділок, 6 квітня, у дворі офісного центру "Техноконтракт" в Миколаєві вчинили замах на бізнесмена Михайла Титова, відомого під кличкою "Мультик". Про це повідомляє місцеве видання "Новини-N".

Так, пвідомляеється, що працівники автомийки, яка розташована поруч, почули кілька пострілів. Вискочивши на вулицю, вони побачили, що у калюжі крові на асфальті лежить людина.

Михайло Тітов отримав кульове поранення в голову. Його з місця події відвезли в ЛІКАРНЮ на приватному автомобілі. В даний момент він знаходиться в реанімації. Той, хто стріляв, з місця пригоди зник, а на місці події також знайдено кілька гільз калібру 9 мм.

Уточнюється, що за інформацією очевидців, є ще один поранений, якого забрала "швидка". Однак ця інформація потребує перевірки.

Тим часом, поліцейські почали кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 "Замах на умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Тривають першочергові слідчі дії.

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