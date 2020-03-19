В Николаеве пенсионеры побили водителя трамвая, который не пускал их в салон из-за карантина

В Украине действует каранатин из-за коронавируса и в связи с этим ввели ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте. Не всех это устроило и в Николаеве пассажиры трамвая №1 побили водителя за то, что он не хотел пропускать их, ссылаясь на ограничения в связи с карантином. Об этом сообщает "Преступности. НЕТ".

Инцидент произошел в четверг, 19 марта, около семи утра, в районе ЮТЗ. Водителя побили из-за того, что он не впускал в трамвай людей, потому что в салоне уже находилось больше десяти человек.

"Да, было такое, ударили несколько раз водителя, поцарапали его… Взбунтовавшийся народ, мы ограничиваем их проезд до десяти человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение, мы им объясняем, что есть постановление Кабинета Министров, говорим: "Извините, но так должно быть", вызываем полицию и проводим эти вопросы, - рассказал директор КП "Николаевэлектротранс", депутат Владимир Евтушенко.

По его словам, разозлились в большей степени люди старше среднего возраста. При этом, ранее пассажирам объясняли, почему так происходит.

"Он (водитель) вышел, они на него набросились, подергали его. (…) Немного пошумели люди, сейчас время такое, все обозленные. Преимущественно были выше среднего возраста. Мы выезжали, были люди, которые представляли маршруты, были старшие на каждом маршруте, сидели возле водителя, мои заместители, помощники", - сказал директор КП.

В то же время, Евтушенко сообщил, что на предприятии собираются увеличить количество электротранспорта и сами маршруты.

"Мы сейчас добавим немного троллейбусов, где-то их будет под пятьдесят вместо сорока трех, с понедельника пойдет больше. И трамваи мы завтра дополнительно пустим. (…) Будем делать короткие промежутки по времени, трамваи будут ходить от Фонтана до Военной, а другое направление – это от промзоны, "Зоря" особенно, будут идти от Военной до Широкобальского разворота через "Зорю". Но мы все равно будем выполнять постановление Кабмина и возить не более десяти человек", - сказал он.

Кроме того, он заверил, что все водители оснащены защитными средствами, а салоны трамваем и троллейбусов дезинфицируются.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве, в связи с закрытием метрополитена на фоне карантина, с утра 18 марта случился транспортный коллапс. Общественного транспорта практически нет, люди стоят в очередях, а город стоит в пробках.