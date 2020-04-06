Правоохоронці не проводять температурний скринінг на в'їздах у Київ, - Нацполіція

Правоохоронці не проводять температурний скринінг на контрольно-пропускних пунктах (КПП) при в'їзді в Київ.

Про це Українським Новинам повідомив працівник управління превентивної діяльності поліції Києва Дмитро Гришко.

"Перевіряти температуру може тільки лікар. На санітарному пункті пропуску повинен знаходиться лікар, який повинен вимірювати температуру. На поліцію такі зобов'язання не покладено. У нас немає таких повноважень", - сказав він.



Він зазначив, що з моменту введення карантину існує 8 контрольно-пропускних пунктів спрямованих, зокрема, на контроль перевізників.



При цьому немає розпорядження про створення робочих груп за участю лікарів і працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Указу про участь в карантинних постах нам (поліції Києва) до цього часу не надходили", - сказали в управлінні превентивної діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, з 7 квітня на державному кордоні будуть працювати тільки 19 пунктів пропуску.

З 28 березня в Україні заборонили пасажирські перевезення через кордон для запобігання поширення коронавіруса.

У той же час на кордонах України та ЄС застрягли сотні фур.