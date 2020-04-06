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06 квітня 2020, понеділок, 14:24 12
Суспільство 2020-04-06T15:00:02+03:00
Українські Новини
Віруси не літають, як пташки. Лікар розкритикував штрафи за прогулянки з дітьми

Віруси не літають, як пташки. Лікар розкритикував штрафи за прогулянки з дітьми

Валерия Драгомирова
Штраф, Діти, лікар, Коронавірус
Прогулянка з дитиною. Фото: newsler.info
Прогулянка з дитиною. Фото: newsler.info

І поки Кабмін заборонив ходити по вулиці компаніями більше двох осіб, лікар-психіатр, правозахисник Семен Глузман критикує введення штрафів за прогулянки з дітьми.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

"Складається просто безглузда ситуація – з собачкою можна піти, а з дитиною не можна. Мені сьогодні з ранку зателефонували знайомі сказали, що на Лівому березі гуляла сім'я – чоловік, дружина і троє дітей. Ну, 17 тисяч вони повинні заплатити штраф. Чому відразу штраф? Ну у них троє дітей, ну що їм робити? Я не розумію, що взагалі відбувається", - сказа він.

Глузман заперечує можливість зараження коронавірусом повітряно-крапельним шляхом і заявляє, що прогулянки на свіжому повітрі корисні для здоров'я.

"Зараз вчені припускають, що заразитися можна повітряно-крапельним шляхом, але це ж не так. Ну не літають віруси, як пташки, самостійного пересування у них немає, і тому, чим більше людина буде на свіжому повітрі, тим краще для її здоров'я. Чому це треба забороняти? Чому треба карати не тих, що на березі озера або річки смажать шашлики і п'ють горілку, а тих, хто вийшов гуляти з дітьми? Тому що так легше поліції?", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів заборону на відвідування спортивних і дитячих майданчиків, парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон.

Відвідування вищевказаних місць дозволено для вигулу домашніх тварин, але тільки однією людиною, і в разі службової необхідності.

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