Віруси не літають, як пташки. Лікар розкритикував штрафи за прогулянки з дітьми

І поки Кабмін заборонив ходити по вулиці компаніями більше двох осіб, лікар-психіатр, правозахисник Семен Глузман критикує введення штрафів за прогулянки з дітьми.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.



"Складається просто безглузда ситуація – з собачкою можна піти, а з дитиною не можна. Мені сьогодні з ранку зателефонували знайомі сказали, що на Лівому березі гуляла сім'я – чоловік, дружина і троє дітей. Ну, 17 тисяч вони повинні заплатити штраф. Чому відразу штраф? Ну у них троє дітей, ну що їм робити? Я не розумію, що взагалі відбувається", - сказа він.



Глузман заперечує можливість зараження коронавірусом повітряно-крапельним шляхом і заявляє, що прогулянки на свіжому повітрі корисні для здоров'я.



"Зараз вчені припускають, що заразитися можна повітряно-крапельним шляхом, але це ж не так. Ну не літають віруси, як пташки, самостійного пересування у них немає, і тому, чим більше людина буде на свіжому повітрі, тим краще для її здоров'я. Чому це треба забороняти? Чому треба карати не тих, що на березі озера або річки смажать шашлики і п'ють горілку, а тих, хто вийшов гуляти з дітьми? Тому що так легше поліції?", - додав він.



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів заборону на відвідування спортивних і дитячих майданчиків, парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон.



Відвідування вищевказаних місць дозволено для вигулу домашніх тварин, але тільки однією людиною, і в разі службової необхідності.