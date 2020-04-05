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05 апреля 2020, воскресенье, 13:23 1049
Общество 2020-04-05T13:23:19+03:00
Українські Новини
Карантин ужесточают. Можно ли гулять в парке и как выгуливать животных

Карантин ужесточают. Можно ли гулять в парке и как выгуливать животных

Надежда Комендантова
Карантин, коронавирус в Украине, карантин в Украине, усиление карантина
Карантин. Фото УН
Карантин. Фото УН

С понедельника, 6 апреля, в Украине начинают действовать новые ограничения в связи с карантином из-за коронавируса. Одним из таких ограничений является запрет передвигаться по улице компаниями больше двух человек.

Так, согласно распоряжению Кабмина, которое он принял в пятницу, с 6 апреля украинцам запретят посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается.

Однако есть несколько исключений. Так, разрешено пойти в парк на прогулку только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости.

Однако выгуливать домашних животных в парках и скверах разрешается только одому человеку.

Ранее Українські Новини сообщали о том, что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах, а юрист разъяснил, какие места считаются общественными.

Тем временем на время карантина в Украине запретили пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

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