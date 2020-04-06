У Києві на коронавірус захворіли ще два медика. Всього 267 інфікованих

За минулу добу, 5 квітня, в Києві на коронавірус захворіли ще 22 людини, серед них двоє медиків і 8-річна дитина. Про це під час брифінгу сьогодні, 6 квітня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що станом на 6 квітня, в столиці вже 267 підтверджених випадків коронавіруса.

Захворіли п'ять жінок у віці від 29 до 71 року і 16 чоловіків від 24 до 82 років. У їх числі два медика. Також захворів восьмирічний хлопчик.

Чотири випадки коронавірусу підтвердили в Києво-Печерській Лаврі.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, 5 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 68 до 1 319, кількість померлих від захворювання - на 6 осіб до 38 порівняно з попередньою добою.

Також з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити вулицею групами більше двох осіб і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи. На час карантину в Україні також забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.