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06 квітня 2020, понеділок, 12:25 54
Суспільство 2020-04-06T15:00:04+03:00
Українські Новини
Соцопитування виявило, що карантин істотно вплинув на дві звички

Соцопитування виявило, що карантин істотно вплинув на дві звички

Виолетта Чайковская
Карантин, Соціологічна група
Самоізоляція. Фото: Pixabay
Самоізоляція. Фото: Pixabay

Під час карантину 47% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", стали рідше гуляти, а 49% – частіше слідкувати за новинами, в той час як обмеження при карантині не вплинули на те, як часто більшість приділяє час саморозвитку, хобі, прибиранню і готуванню, вживанню їжі та алкоголю, заняттям спортом і сексом, а також сну.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

47% опитаних відповіли, що стали рідше гуляти на свіжому повітрі, 31% – з такою ж частотою, як зазвичай, 14% – навіть частіше, а 8% заявили, що взагалі не гуляють.

При цьому 49% опитаних стали частіше слідкувати за новинами, 35% – як зазвичай, 9% – рідше, а 7% – взагалі не стежать.

На інші варіанти запитань більшість респондентів відповіли, що карантин не вплинув на те, як часто вони займаються певними справами.

Дивляться фільми і серіали 38% частіше, а 45% - як зазвичай, прибирають і займаються хатніми справами 35% частіше, а 59% – як зазвичай, готують їжу самостійно 32% частіше, а 62% – як зазвичай, навчаються і займаються саморозвитком 27% частіше, а 48% – як зазвичай, спілкуються з рідними та близькими 27% частіше, а 50% – як зазвичай, сплять 26% частіше, а 67% – як зазвичай, їдять 24% частіше, а 70% – як зазвичай.

42% стали рідше спілкуватися з друзями, однак для 44% в цьому плані карантин нічого не змінив, а 11% почали спілкуватися частіше.

Займатися спортом 36% продовжують як звичайно, 20% – стали рідше, 17% – частіше, а сексом – 58% як раніше, 14% – рідше, 8% – частіше.

Вживають алкоголь 27% як зазвичай, 16% – рідше, 6% – частіше, 52% – ніколи, а замовляють їжу додому 9% як і раніше, 6% – рідше, 4% – частіше, 81% – ніколи.

Опитування проводилося 1-2 квітня серед 1,3 тис. повнолітніх респондентів на підставі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 4%.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ми розповідали про те, як змінилось дозвілля українців на карантині, а також про те, як карантин вплинув на ринок праці в Україні.

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