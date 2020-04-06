Через три випадки коронавірусу в армії ізолювали сотню військових

99 військових знаходяться в ізоляції через 3 випадки коронавірусу в армії. Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини.

"На 07:00 6 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 3 випадки захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS CoV 2. На ізоляції (у тому числі самоізоляція) - 99 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 28 осіб", - сказано в ньому.

Зазначається, що аналіз захворювань серед військових і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється при епізодичній зустрічі людини з близькими людьми (друзями і рідними), які не входять в коло осіб, з якими він спілкується щоденно або живе разом.

Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня в армії налічувалося 2 випадки коронавірусу.

Тим часом 5 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 68 до 1 319, кількість померлих від захворювання - на 6 чоловік до 38 порівняно з попередньою добою.