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  • Через три випадки коронавірусу в армії ізолювали сотню військових
06 квітня 2020, понеділок, 11:38 8
Політика 2020-04-06T11:45:51+03:00
Українські Новини
Через три випадки коронавірусу в армії ізолювали сотню військових

Через три випадки коронавірусу в армії ізолювали сотню військових

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в армії
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

99 військових знаходяться в ізоляції через 3 випадки коронавірусу в армії. Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини.

"На 07:00 6 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 3 випадки захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS CoV 2. На ізоляції (у тому числі самоізоляція) - 99 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 28 осіб", - сказано в ньому.

Зазначається, що аналіз захворювань серед військових і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється при епізодичній зустрічі людини з близькими людьми (друзями і рідними), які не входять в коло осіб, з якими він спілкується щоденно або живе разом.

Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня в армії налічувалося 2 випадки коронавірусу.

Тим часом 5 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 68 до 1 319, кількість померлих від захворювання - на 6 чоловік до 38 порівняно з попередньою добою.

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