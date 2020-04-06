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06 квітня 2020, понеділок, 11:20 10
Суспільство 2020-04-06T12:30:04+03:00
Українські Новини
В Україні запустили віртуальні подорожі в Прип'ять: де дивитися онлайн-тур у Чорнобиль

В Україні запустили віртуальні подорожі в Прип'ять: де дивитися онлайн-тур у Чорнобиль

Ольга Фандорина
Чорнобильська зона відчуження, Чорнобильська катастрофа, Чорнобильська зона, Віртуальна екскурсія
Чорнобиль. Фото: instagram.com/chernobyltour/
Чорнобиль. Фото: instagram.com/chernobyltour/

Чорнобильську зону закрили на карантин через пандемії коронавіруса, однак організатори турів запустили новий формат — онлайн-подорожі в Чорнобиль. Про це повідомляється на сторінці CHERNOBYL TOUR в instagram.

Віртуально відвідати Чорнобильську зону можна за допомогою онлайн-конференцій. Провідними турів будуть свідки аварії, ліквідатори, колишні працівники ЧАЕС та жителі Прип'яті та професійні гіди.

Перший онлайн-тур "COVID-19 vs Чорнобиль-86. Досвід Чорнобиля допомагає пережити коронавірус" у понеділок, 6 квітня, проведе ліквідатор, еколог, засновник Чорнобиль-Тур Сергій Мирний.

Теми наступних онлайн-турів:

5 і 8 квітня - Радіація в Чорнобилі: що потрібно знати до візиту в зону

7-8 квітня - Прип'ять до аварії: як все починалося

9-10 квітня - Прип'ять після аварії: радіація, евакуація, дезактивація

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні спалахнула велика пожежа. Для гасіння задіяли авіацію.

У зв'язку з тим, що в Україні оголосили загальнонаціональний карантин Державне агентство з управління зоною відчуження призупинило відвідування Чорнобильської зони з 18 березня.

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