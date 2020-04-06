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06 квітня 2020, понеділок, 11:32 10
Суспільство 2020-04-06T13:00:04+03:00
Українські Новини
Маски знову зникли з київських аптек. Куди йти за засобами захисту

Маски знову зникли з київських аптек. Куди йти за засобами захисту

Кира Молчанова
Маски, київські аптеки, коронавірус в Києві, медичні маски
Маска в Епіцентрі. Українське фото
Маска в Епіцентрі. Українське фото

Повернувшись на прилавки столичних аптек, медичні маски знову зникли з продажу. Купити їх можна в інших магазинах або в інтернеті, дорожче, ніж було до карантину. Тим часом, медичні маски киянам потрібні навіть для того, щоб зайти в під'їзд або ліфт.

Про це Українським Новинам повідомили представники київських аптечних мереж.

У мережі "Фармація" в наявності тільки марлеві маски за ціною 10 гривень за штуку. Такі маски є в основному в аптечних пунктах при лікарнях. Нам повідомили, що найближчим часом в інші аптеки будуть завозити ще маски.

Медичних масок більше немає в мережі аптек "Доброго дня", "Бажаємо здоров'я", "Подорожник" і "Низьких цін".

До того ж, деякі аптеки мережі "Фармація" змінили графік, і тепер працюють в суботу до 14, а неділя стала вихідним днем.

Одноразові медичні маски є в мережі гіпермаркетів "Епіцентр". Там вони коштують 849 гривень 96 копійок за упаковку з 50 штук. Маска-респіратор там коштує 69 гривень. Респіратор "Бук-3" без клапану – 99 гривень.

Респіратори в епіцентрі є. Найдешевші - 69 гривень.Респіратори в епіцентрі є. Найдешевші - 69 гривень.

Медичні маскиМедичні маски в "Епіцентрі" поряд з теж затребуваними маслом і макаронами

Напис на дверях аптекиНапис на дверях аптеки "Бажаємо здоров'я"

Як і раніше медичні маски, в тому числі багаторазові, можна купити в інтернет-магазинах.

Як повідомляли Українські Новини, медичні маски бувають кількох видів. Захищають вони по-різному.

Крім того, раніше у великих аптечних мережах вже були відсутні у продажу медичні маски.

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