Рубль різко підскочив на початку тижня. Курс російської нацвалюти на 6 квітня

В той час, як долар і євро продовжують падати, в понеділок, 6 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 3 квітня, підвищився на 8 копійок до 3,11 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу знизився на 7 копійок і становить 3,61 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 6 квітня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,11 3,61 Максимальний 3,40 3,93 Мінімальний 2,44 3,40

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 3 квітня на 11,84 коп. до 27,6576 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,55 коп. до 27,1555 UAH/USD.

Також у п'ятницю, 3 квітня, Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку 150 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю, 3 квітня, зміцнився на 1 копійку до 27,44 UAH/USD.