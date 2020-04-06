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06 квітня 2020, понеділок, 10:51 11
Економіка 2020-04-06T11:02:19+03:00
Українські Новини
Рубль різко підскочив на початку тижня. Курс російської нацвалюти на 6 квітня

Рубль різко підскочив на початку тижня. Курс російської нацвалюти на 6 квітня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В той час, як долар і євро продовжують падати, в понеділок, 6 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 3 квітня, підвищився на 8 копійок до 3,11 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу знизився на 7 копійок і становить 3,61 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 6 квітня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,11 3,61
Максимальний 3,40 3,93
Мінімальний 2,44 3,40

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 3 квітня на 11,84 коп. до 27,6576 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,55 коп. до 27,1555 UAH/USD.

Також у п'ятницю, 3 квітня, Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку 150 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю, 3 квітня, зміцнився на 1 копійку до 27,44 UAH/USD.

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