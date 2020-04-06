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  • У Китаї за добу зафіксували 78 безсимптомних випадків коронавірусу
06 квітня 2020, понеділок, 10:37 16
Світ 2020-04-06T10:42:26+03:00
Українські Новини
У Китаї за добу зафіксували 78 безсимптомних випадків коронавірусу

У Китаї за добу зафіксували 78 безсимптомних випадків коронавірусу

Елизавета Кесельман
Коронавірус, коронавірус в Китаї, боротьба з коронавірусом, безсимптомні носії
Коронавірус в Китаї. Фото:Twitter/@thevikaslohchab
Коронавірус в Китаї. Фото:Twitter/@thevikaslohchab

Китай охопив повторний спалах епідемії коронавірусу. Тим часом, у понеділок, 6 квітня, в країні заявили про 78 безсимптомних інфікованих інфекцією COVID-19. Про це передає CNBC.

На материковому Китаї заявили про 39 хворих на коронавірус. Як наголошується, всі пацієнти були які прибули з-за кордону.

Крім того, за добу в епіцентрі спалаху провінції Хубей від ускладнень нової коронавірусної інфекції померла одна людина.

Окремо заявили про ще 78 безсимптомних випадків. Раніше, уряд неодноразово переглядав свої методи підрахунків випадків захворювання на коронавірус протягом декількох тижнів виключаючи людей, у яких, незважаючи на підтверджений COVID-19, немає симптомів захворювання. Починаючи з 1 квітня Китай почав додавати їх до загальної суми.

Всього з початку епідемії в країні COVID-19 захворіли 81 708 осіб. З них 3 331 пацієнт помер, понад 77 тисяч вже одужали і виписалися з медустанов.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з останніми даними, у світі коронавірусом захворіли 1, 2 млн чоловік. З усіх країн як і раніше лідирує США.

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