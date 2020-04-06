В той час, як бізнес виводить дивіденди за кордон, в січні-березні населення вивело за кордон 66,4 млн євро в рамках електронних лімітів.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба НБУ.

"У 1 кварталі 2020 в рамках встановлених е-лімітів фізичні особи перерахували за кордон 66,4 млн євро, а юрособи – 17,5 млн євро", - повідомили в НБУ.

У грудні 2019 року Національний банк вирішив збільшити ліміт інвестицій фізосіб за кордон в 2 рази до 100 тис. євро в рік.

При цьому Національний банк констатував, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк вирішив удвічі збільшити ліміти відкритої довгої і короткої валютної позиції банків - до 10% від їх регулятивного капіталу з 20 січня 2020 року.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 у порівнянні з 2 квітня на 19,81 коп. до 27,8206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 20,49 коп. до 27,2266 UAH/USD.

Тим часом, Кабінет Міністрів оприлюднив оновлені макропоказники на 2020 рік значно гірше раніше озвучених прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем.