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06 квітня 2020, понеділок, 08:35 32
Світ 2020-04-06T10:45:03+03:00
Українські Новини
У світі на коронавірус захворіло понад 1,2 млн осіб. Дані на 6 квітня

У світі на коронавірус захворіло понад 1,2 млн осіб. Дані на 6 квітня

Таня Войтюк
Коронавірус, Коронавірус в світі, Карантин в Україні, статистика коронавірусу
Карта поширення Covid-19 у світі 6 квітня
Карта поширення Covid-19 у світі 6 квітня

В той час, як в Україні вже 1225 випадків коронавіруса, а загинули 32 людини, у всьому світі коронавірус Сovid-19 підтвердили у 1 274 956 осіб, померло 69 487, а вылечилось 262 985.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

Найбільше заразилося в США - 337 620, Іспанії - 131 646, Італії - 128 948, Німеччини - 100 123, Франції - 93 780.

Серед країн у світі найбільше смертей від COVID-19 зареєстровано в Італії (15 887), Іспанії (12 641), США (9 458), Франції (8 078) і Великобританії (4 934).

Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як захистити себе від вірусівЯк захистити себе від вірусів

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус "скасував" вибори вже в 18 країнах світу.

Також в Україні на карантин закрили Києво-Печерську Лавру. У намісника лаври підозрюють коронавірус.

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