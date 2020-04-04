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04 апреля 2020, суббота, 22:02 1111 Инфографика
Общество 2020-04-04T22:18:03+03:00
Українські Новини
В Украине уже 1225 случаев коронавируса. Погибли 32 человека

В Украине уже 1225 случаев коронавируса. Погибли 32 человека

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля количество случаев коронавируса, которым в тяжелой форме болеют все больше молодые и здоровые люди, увеличилось до 1225 человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Так, согласно опубликованным в 22:00 данным, в Украине зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. Всего 25 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что тяжелые случаи коронавируса фиксируют даже среди молодых и здоровых.

Тем временем на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

Также Комаровский рассказал об инкубационном периоде коронавируса: через сколько болезнь проявляется чаще всего.

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