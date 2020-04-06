Коронавирус "отменил" выборы уже в 18 странах мира

Стремительное распространение пандемии коронавируса повлияло и на ход назначенных на этот год выборов в разных регионах планеты. Как информировали Українські Новини, вследствие вынужденного пересмотра бюджета страны, не в последнюю очередь связанного с ростом заболеваемости в Украине, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить финансирование местных выборов, которые запланированы на 25 октября 2020 года, с 2,2 млрд гривен до 1,3 млн гривен.

Всего же, в 18 государствах, в условиях эпидемии коронавируса, (либо в противоэпидемиологических целях) уже приняты соответствующие решения о переносе выборов/референдумов в целом либо вторых туров голосования, либо введен ряд ограничительных мер, которые фактически не позволяют провести соответствующие выборы и референдумы в ранее установленные календарные сроки.

Это коснулось запланированных на 2020 год волеизъявлений в Австралии, Армении, Боливии, Великобритании, Иране, Италии, Канаде, Кипре, Кыргызстане, Республике Северная Македония, Сербии, Сирии, США (муниципальные выборы в отдельных штатах), Франции, Чили, Швейцарии, Шри-Ланке, ЮАР.

В то же время, в некоторых государствах, в условиях эпидемии коронавируса, организация выборов все равно не откладывается. А в ряде случаев их проведение даже совмещается с проведением конституционного референдума. Например, так было сделано в Австрии, Вануату, Гвинеи, Мали, Фолклендские острова и ФРГ.

В целом, в 2020 году, в более 100 государствах должно было быть проведено около 140 парламентских, президентских, местных выборов, референдумов и иных голосований.

Как сообщало агентство, Министерство иностранных дел Украины решительно осудило проведение так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии (Грузия) 22 марта. Было отмечено, что организация незаконных выборов на оккупированных территориях является обычной практикой Российской Федерации в ее попытках легитимизировать последствия агрессии против суверенных государств.

Тем временем в самой России, из-за эпидемии коронавируса, не исключают перенос парада Победы в Москве с мая на осень.