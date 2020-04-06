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06 квітня 2020, понеділок, 08:21 114 Інфографіка
Суспільство 2020-04-06T10:45:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні для учнів 5-11 класів запускають "Всеукраїнську школу онлайн": де дивитися

Сьогодні для учнів 5-11 класів запускають "Всеукраїнську школу онлайн": де дивитися

Анна Рудык
Школа, Карантин в Україні, Дистанційне навчання, Онлайн-уроки
Онлайн-уроки. Фото: pixabay
Онлайн-уроки. Фото: pixabay

Сьогодні, 6 квітня, коли в Україні починають діяти нові обмеження карантину, для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн" - уроки з 11-ти предметів, які за чітким розкладом будуть транслювати українські телеканали і YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

Транслюватимуться уроки: з української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.

Заняття для всіх класів можна буде подивитися на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки.

За кожним класом також закріплений телеканал або медіаресурс, який в будні транслюватиме уроки для тих дітей, які з різних причин не мають можливості подивитися їх в Інтернеті.

Так, за класами закріплені такі телеканали:

  • 5 клас - Плюс-Плюс і 112 Україна.
  • 6 клас - ZOOM і NewsOne.
  • 7 клас - ZIK.
  • 8 клас - Індиго та УНІАН.
  • 9 клас - РАДА і UA: Культура.
  • 10 клас - UA: Перший.
  • 11 клас - М1.

Уроки будуть проходити щодня, з понеділка по п'ятницю, до кінця карантину.

Кожен день вони будуть починатися о 10:00.

Розклад занять на наступні тижні можна завантажити для 5 класу, 6 класу, 7 класу, 8 класу, 9 класи, 10 клас, 11 класу, а також загальне розклад онлайн-школи.

Розклад онлайн-уроків для 5 класу. Фото: Facebook/Команда ЗеленськогоРозклад онлайн-уроків для 5 класу. Фото: Facebook/Команда Зеленського

Розклад онлайн-уроків для 5 класу. Фото: Facebook/Команда ЗеленськогоРозклад онлайн-уроків для 6 класу. Фото: Facebook/Команда Зеленського

Розклад онлайн-уроків для 7 класу. Фото: Facebook/Команда ЗеленськогоРозклад онлайн-уроків для 7 класу. Фото: Facebook/Команда Зеленського

Розклад онлайн-уроків для 8 класу. Фото: Facebook/Команда ЗеленськогоРозклад онлайн-уроків для 8 класу. Фото: Facebook/Команда Зеленського

Розклад онлайн-уроків для 9 класу. Фото: Facebook/Команда ЗеленськогоРозклад онлайн-уроків для 9 класу. Фото: Facebook/Команда Зеленського

Розклад онлайн-уроків для 11 класу. Фото: Facebook/Команда ЗеленськогоРозклад онлайн-уроків для 11 класу. Фото: Facebook/Команда Зеленського

Розклад онлайн-уроків для 10 класу. Фото: Facebook/Команда ЗеленськогоРозклад онлайн-уроків для 10 класу. Фото: Facebook/Команда Зеленського

Раніше Українські Новини публікували розклад онлайн-уроків для 6 класу.

Також Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття.

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