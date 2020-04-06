Сьогодні для учнів 5-11 класів запускають "Всеукраїнську школу онлайн": де дивитися

Сьогодні, 6 квітня, коли в Україні починають діяти нові обмеження карантину, для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн" - уроки з 11-ти предметів, які за чітким розкладом будуть транслювати українські телеканали і YouTube-канал Міністерства освіти і науки. Транслюватимуться уроки: з української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології. Заняття для всіх класів можна буде подивитися на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки. За кожним класом також закріплений телеканал або медіаресурс, який в будні транслюватиме уроки для тих дітей, які з різних причин не мають можливості подивитися їх в Інтернеті. Так, за класами закріплені такі телеканали: 5 клас - Плюс-Плюс і 112 Україна. 6 клас - ZOOM і NewsOne. 7 клас - ZIK. 8 клас - Індиго та УНІАН. 9 клас - РАДА і UA: Культура. 10 клас - UA: Перший. 11 клас - М1. Уроки будуть проходити щодня, з понеділка по п'ятницю, до кінця карантину. Кожен день вони будуть починатися о 10:00. Розклад занять на наступні тижні можна завантажити для 5 класу, 6 класу, 7 класу, 8 класу, 9 класи, 10 клас, 11 класу, а також загальне розклад онлайн-школи. Розклад онлайн-уроків для 5 класу. Фото: Facebook\/Команда Зеленського Розклад онлайн-уроків для 6 класу. Фото: Facebook\/Команда Зеленського Розклад онлайн-уроків для 7 класу. Фото: Facebook\/Команда Зеленського Розклад онлайн-уроків для 8 класу. Фото: Facebook\/Команда Зеленського Розклад онлайн-уроків для 9 класу. Фото: Facebook\/Команда Зеленського Розклад онлайн-уроків для 11 класу. Фото: Facebook\/Команда Зеленського Розклад онлайн-уроків для 10 класу. Фото: Facebook\/Команда Зеленського Раніше Українські Новини публікували розклад онлайн-уроків для 6 класу. Також Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття.