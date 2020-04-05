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05 апреля 2020, воскресенье, 14:34 32 Инфографика
Общество 2020-04-05T14:36:07+03:00
Українські Новини
Учимся дома. Расписание онлайн-уроков для 6 класса

Учимся дома. Расписание онлайн-уроков для 6 класса

Таня Войтюк
Школа, Уроки, Всеукраинская школа онлайн, Уроки онлайн
Школа на карантине. Фото: pixabay
Школа на карантине. Фото: pixabay

С 6 апреля в Украине стартует проект Всеукраинская школа онлайн, где ежедневно на украинских каналах будут транслировать уроки для учеников с 5 по 11 класс на период действия карантина. Подробное расписание занятий появилось на странице Минобразования в Facebook.

Отмечается, что уроки будут транслировать с 11 предметов. Для шестого класса в их числе будут: математика, украинский язык, английский язык, история, зарядка, биология, география.

Понедельник

  • Английский язык 
  • Математика
  • зарядка
  • Биология

Вторник

  • Украинский язык
  • Математика
  • Зарядка
  • География

Среда

  • Английский язык
  • Математика
  • Зарядка
  • История

Четверг

  • Украинский язык
  • Математика
  • Зарядка
  • Биология

Пятница

  • Украинский язык
  • История
  • Зарядка
  • Английский язык
  • География

Транслировать уроки с 10:00 будут украинские телеканалы Zoom и News One. Все занятия также будут доступны для просмотра на YouTube-канале министерства.

Расписание уроков для 6 классаРасписание уроков для 6 класса

 

Как сообщали Українські Новини, Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.

Кроме того, первая леди Елена Зеленская приняла участие в съемках онлайн-урока по украинскому языку.  

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