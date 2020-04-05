Учимся дома. Расписание онлайн-уроков для 6 класса

С 6 апреля в Украине стартует проект Всеукраинская школа онлайн, где ежедневно на украинских каналах будут транслировать уроки для учеников с 5 по 11 класс на период действия карантина. Подробное расписание занятий появилось на странице Минобразования в Facebook.

Отмечается, что уроки будут транслировать с 11 предметов. Для шестого класса в их числе будут: математика, украинский язык, английский язык, история, зарядка, биология, география.

Понедельник

Английский язык

Математика

зарядка

Биология

Вторник

Украинский язык

Математика

Зарядка

География

Среда

Английский язык

Математика

Зарядка

История

Четверг

Украинский язык

Математика

Зарядка

Биология

Пятница

Украинский язык

История

Зарядка

Английский язык

География

Транслировать уроки с 10:00 будут украинские телеканалы Zoom и News One. Все занятия также будут доступны для просмотра на YouTube-канале министерства.

Расписание уроков для 6 класса