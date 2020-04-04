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04 квітня 2020, субота, 23:50 7
Суспільство 2020-04-05T00:30:01+03:00
Українські Новини
Карантин посилюють. Чи можна ходити по вулиці втрьох

Карантин посилюють. Чи можна ходити по вулиці втрьох

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Вже з понеділка, 6 квітня, в Україні починають діяти нові обмеження в зв'язку з карантином з-за коронавіруса. Одним з таких обмежень є заборона пересуватися по вулиці компаніями більше двох осіб.

Так, згідно з розпорядженням Кабміну, яке він прийняв у п'ятницю, 6 квітня українцям заборонять пересуватися вулицею групами більше двох осіб.

Однак є кілька винятків. Так, дозволено пересуватися групами більше двох осіб у випадках випадків службової необхідності і супроводу дітей незалежно від їх кількості.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ заявили, що тяжкі випадки коронавірусу фіксують навіть серед молодих і здорових.

Тим часом на час карантину в Україні також забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Також в армії зафіксовано новий випадок коронавірусу.

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