Карантин посилюють. Чи можна ходити по вулиці втрьох

Вже з понеділка, 6 квітня, в Україні починають діяти нові обмеження в зв'язку з карантином з-за коронавіруса. Одним з таких обмежень є заборона пересуватися по вулиці компаніями більше двох осіб.

Так, згідно з розпорядженням Кабміну, яке він прийняв у п'ятницю, 6 квітня українцям заборонять пересуватися вулицею групами більше двох осіб.

Однак є кілька винятків. Так, дозволено пересуватися групами більше двох осіб у випадках випадків службової необхідності і супроводу дітей незалежно від їх кількості.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ заявили, що тяжкі випадки коронавірусу фіксують навіть серед молодих і здорових.

Тим часом на час карантину в Україні також забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Також в армії зафіксовано новий випадок коронавірусу.