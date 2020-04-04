Тяжелые случаи коронавируса фиксируют даже среди молодых и здоровых, - ВОЗ

Коронавирус стал протекать в тяжелой форме не только у людей с хроническими заболеваниями, но и среди молодых и ведущих здоровый образ жизни людей. Об этом сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, пишет "Интерфакс".

Так, Харрис сообщила, что Всемирная организация здравоохранения фиксирует случаи тяжелого течения заболевания среди молодых и здоровых людей, заразившихся COVID-19.

"В настоящее время мы наблюдаем прирост заболевших более молодого возраста и отмечаем, что симптоматика и течение болезни для них достаточно серьезная. В частности, мы знаем, что среди заболевших есть люди с потенциально хорошим здоровьем, например, спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни", - сказала Харрис.

Она отметила, что "вирус не мутировал, но его распространение стало настолько широким, что уязвим стал каждый".

По словам Харрис, первым явным симптомом коронавирусной инфекции является повышенная температура, который встречается у 9 из 10 заболевших.

"Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом - это лихорадка и температура свыше 38 градусов, которая наблюдается более чем у 90% заболевших", - заявила представитель ВОЗ.

Как сообщали Українські Новини, на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

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