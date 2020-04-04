Кабмін посилив карантин. Хто буде контролювати дотримання правил в громадських місцях

В Україні посилили правила на час карантину. Зокрема, забороняється перебувати у громадських місцях без маски ходити по вулиці групою більше двох осіб і гуляти в парках, скверах і прибережних територіях. За недотримання правил передбачається штраф. Про те, хто буде контролювати дотримання правил, роз'яснив Кабінет Міністрів. Так, повідомляється, що контроль за дотриманням правил карантину у публічних місцях будуть здійснювати представники Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії. Раніше Українські Новини повідомляли про те, які місця є громадськими. Громадським місцем є - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, які доступні або відкриті для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу. Також про те, що на час карантину в Україні також забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.