Кабмін посилив карантин. Хто буде контролювати дотримання правил в громадських місцях

Так, повідомляється, що контроль за дотриманням правил карантину у публічних місцях будуть здійснювати представники Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, які місця є громадськими. Громадським місцем є - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, які доступні або відкриті для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу.

Також про те, що на час карантину в Україні також забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.