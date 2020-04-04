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04 квітня 2020, субота, 19:32 27
Суспільство 2020-04-04T21:30:02+03:00
Українські Новини
Київ розподілив 70 тисяч медичних масок в аптеки "Фармація"

Київ розподілив 70 тисяч медичних масок в аптеки "Фармація"

Елена Новикова
КГГА, Аптека, Маски, медичні маски, Фармація
Маска. Фото: Pixabay
Маска. Фото: Pixabay

В той час, як маски почали продвать в автоматах, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що в аптечній мережі "Фармація" в наявності близько 70 тис. медичних масок, запаси яких постійно оновлюються, а також в достатній кількості є дезінфікуючі засоби і рукавички.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Знаю, що питання носити маску або немає викликає багато суперечок. Знаю, що ВООЗ рекомендує носити маску лише тим, хто має симптоми захворювання. Однак, за прогнозами Головного санітарного лікаря країни, 80% людей перенесуть коронавірус в легкій формі. А це означає, що вони можуть навіть не відчути, що хворіють, і в цей же час стати джерелом поширення інфекції. Саме тому маски потрібно носити всім!", - написав Поворозник.

Він заявив, що у вільному доступі можна придбати як одноразову, так і марлеву маску багаторазового використання. Також в достатній кількості у продажу є дезінфікуючі засоби і рукавички.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, де ще в Києві можна купити медичні маски і за якою ціною.

Також про те, які бувають маски і від чого вони захищають.

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