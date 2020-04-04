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04 квітня 2020, субота, 15:39 44
Медицина 2020-04-04T16:15:01+03:00
Українські Новини
У МОЗ розповіли, які супутні хвороби були у більшості померлих від коронавірусу українців

У МОЗ розповіли, які супутні хвороби були у більшості померлих від коронавірусу українців

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Смерть від коронавірусу, коронавірус в українців, смертність від коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

В Україні зафіксували вже 1092 випадки зараження на коронавірус, 28 з них летальні. Станом на 4 квітня 86% людей, померлих від коронавірусу в Україні, були старше 50 років. Більшість мали супутні хвороби. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Більшість померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів і ожиріння. У 30% померлих з наявністю супутньої патології були поєднані захворювання", - йдеться в повідомленні.

Супутні захворювання

  • 61% - серцево-судинні захворювання;
  • 40% - цукровий діабет
  • 13% - новоутворення
  • 4% - захворювання нирок
  • 9% - захворювання легенів;
  • 4% - ожиріння.

Також уточнюється, що станом на 4 квітня від коронавірусу в Україні померло 28 осіб: 19 жінок (68%) і 9 чоловіків (32%).

Вік померлих від коронавіруса українців

  • 30-39 років - 2 людини;
  • 40-49 років - 2 людини;
  • 50-59 років - 9 осіб;
  • 60-69 років - 9 осіб;
  • 70-79 років - 5 осіб;
  • 80-89 років - 1 особа;

Розподіл смертей від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яРозподіл смертей від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Середня тривалість від появи симптомів коронавірусу до настання смерті склала 9 діб, а з моменту госпіталізації до смерті - 4 дні.

Всі 28 пацієнтів були госпіталізовані. З них 64% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії і знаходилися на штучній вентиляції легень або екстракорпоральної мембранної оксигенації.

Як повідомляли Українські Новини, за словами Віктора Ляшка з 14-15 квітня може початися пік коронавірусу в Україні.

Також за минулу добу надійшло в два рази більше повідомлень про підозру на коронавірус, ніж 2 квітня.

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