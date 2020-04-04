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04 апреля 2020, суббота, 13:28 1271
Медицина 2020-04-04T13:29:36+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки поступило в два раза больше сообщений о подозрении на коронавирус, - Ляшко

За прошедшие сутки поступило в два раза больше сообщений о подозрении на коронавирус, - Ляшко

Валерия Драгомирова
Минздрав, ЦОЗ, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay.
Коронавирус. Фото: pixabay.

3 апреля в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 636 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, которой заразились 78 детей в Украине

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"За сутки поступило 636 сообщений о подозрении на коронавирус в Центр общественного здоровья. Это почти в 2 раза больше, чем за прошлые сутки", - сказал он.

Всего с начала проведения исследований подтверждено 1 096 случаев инфицирования, 28 человек умерли, 23 выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, 4 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 154 до 1 096, количество умерших от заболевания - до 28. 

Также в Украине с 14-15 апреля может начаться пик коронавируса. По расчетам МОЗ, при введении дополнительных мер по изоляции и ограничению мобильности можно значительно уменьшить количество критических и летальных случаев.  

Кроме того, как часто можно выходить на улицу людям, которые самоизолировались. 

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