За прошедшие сутки поступило в два раза больше сообщений о подозрении на коронавирус, - Ляшко

3 апреля в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 636 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, которой заразились 78 детей в Украине.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал на брифинге, передают Українськi Новини.



"За сутки поступило 636 сообщений о подозрении на коронавирус в Центр общественного здоровья. Это почти в 2 раза больше, чем за прошлые сутки", - сказал он.



Всего с начала проведения исследований подтверждено 1 096 случаев инфицирования, 28 человек умерли, 23 выздоровели.



Как сообщали Українськi Новини, 4 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 154 до 1 096, количество умерших от заболевания - до 28.



Также в Украине с 14-15 апреля может начаться пик коронавируса. По расчетам МОЗ, при введении дополнительных мер по изоляции и ограничению мобильности можно значительно уменьшить количество критических и летальных случаев.



Кроме того, как часто можно выходить на улицу людям, которые самоизолировались.