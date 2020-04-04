Україна відправила в Італію 20 медиків на два тижні для допомоги у боротьбі з коронавірусом

Україна відправила в Італію бригаду з 20 медиків і через кілька днів має намір поставити медичні спиртові дезінфектори в рамках надання гуманітарної допомоги Італії для боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми відправляємо в регіон Марке 20 українських медиків. Для нас це важливий крок, правильно допомагати друзям у важкі часи. Це прояв солідарності і конкретної допомоги. В Італії працюють багато українців, за неофіційними даними близько 100 з них знаходяться в реанімації. Допомагаючи Італії, ми допоможемо собі. І дуже важливо - українські фахівці отримають безцінний досвід лікування коронавіруса", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Зазначено, що всі лікарі відправилися в Італію добровільно.

Аваков також зазначив, що через 2 дні в Італії буде направлена гуманітарна допомога, зокрема спеціальні спиртові дезінфектори.

"...наших запасів достатньо, щоб наповнити внутрішній ринок і можемо передавати (дезінфектори) партнерам у Європі. Ми готуємо ще вертоліт-реанімації, він також вилетить на допомогу італійцям. Ми розраховуємо, що ці місії триватимуть 2 тижні, наші медики повернуться, пройдуть всі процедури безпеки і передаватимуть досвід", - додав Аваков.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що медики, які вирушають до Італії, забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту.

"Ми будемо постійно тримати зв'язок з нашими лікарями в Італії, щоб всі напрацювання, які є в лікуванні цієї хвороби, ми могли використати в Україні. В Італії полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри, тобто всі ті, хто займається лікуванням цієї хвороби", - сказав Степанов.

Посол Італії в Україні Давида Ла Чечилія висловив подяку Президенту Володимиру Зеленському, Авакову і Степанову за надання італійським лікарям необхідної допомоги і підтримки.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірусом в світі за добу заразилися майже 100 тисяч осіб.

Тим часом, в Україні зафіксували 1092 випадки.