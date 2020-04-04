підписатися на розсилку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Україна відправила в Італію 20 медиків на два тижні для допомоги у боротьбі з коронавірусом
04 квітня 2020, субота, 14:27 16
Кабмін 2020-04-04T16:15:02+03:00
Українські Новини
Україна відправила в Італію 20 медиків на два тижні для допомоги у боротьбі з коронавірусом

Україна відправила в Італію 20 медиків на два тижні для допомоги у боротьбі з коронавірусом

Елена Новикова
Медики, Арсен Аваков, Максим Степанов, коронавірус в Італії, антисептик
Доктор. Фото: pixabay
Доктор. Фото: pixabay

Україна відправила в Італію бригаду з 20 медиків і через кілька днів має намір поставити медичні спиртові дезінфектори в рамках надання гуманітарної допомоги Італії для боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми відправляємо в регіон Марке 20 українських медиків. Для нас це важливий крок, правильно допомагати друзям у важкі часи. Це прояв солідарності і конкретної допомоги. В Італії працюють багато українців, за неофіційними даними близько 100 з них знаходяться в реанімації. Допомагаючи Італії, ми допоможемо собі. І дуже важливо - українські фахівці отримають безцінний досвід лікування коронавіруса", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Зазначено, що всі лікарі відправилися в Італію добровільно.

Аваков також зазначив, що через 2 дні в Італії буде направлена гуманітарна допомога, зокрема спеціальні спиртові дезінфектори.

"...наших запасів достатньо, щоб наповнити внутрішній ринок і можемо передавати (дезінфектори) партнерам у Європі. Ми готуємо ще вертоліт-реанімації, він також вилетить на допомогу італійцям. Ми розраховуємо, що ці місії триватимуть 2 тижні, наші медики повернуться, пройдуть всі процедури безпеки і передаватимуть досвід", - додав Аваков.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що медики, які вирушають до Італії, забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту.

"Ми будемо постійно тримати зв'язок з нашими лікарями в Італії, щоб всі напрацювання, які є в лікуванні цієї хвороби, ми могли використати в Україні. В Італії полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри, тобто всі ті, хто займається лікуванням цієї хвороби", - сказав Степанов.

Посол Італії в Україні Давида Ла Чечилія висловив подяку Президенту Володимиру Зеленському, Авакову і Степанову за надання італійським лікарям необхідної допомоги і підтримки.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірусом в світі за добу заразилися майже 100 тисяч осіб.

Тим часом, в Україні зафіксували 1092 випадки.

Більше новин про: Медики Арсен Аваков Максим Степанов коронавірус в Італії антисептик

Кличко розповів, чи отримають працівники "швидкої ...
Більше 75% випадків зараження коронавірусом в Києв...
Дружина нового міністра охорони здоров’я Степанова...
Україна відправить в Італію бригаду медиків і медс...
На коронавірус в Україні захворіли вже 1092 людини, з них 78 - діти
У Києві 25 нових випадків коронавірусу, всього 214 хворих
Новини
У МОЗ розповіли, які супутні хвороби були у більшості померлих від коронавірусу українців 15:39
Україна відправила в Італію 20 медиків на два тижні для допомоги у боротьбі з коронавірусом 14:27
В Україні з 14-15 квітня може початися пік коронавірусу, - головний санітарний лікар 13:11
Іван Вакарчук помер у віці 73 років 12:44
Як часто можна виходити на вулицю людям, які самоізолювались 12:10
більше новин
Посилення карантину: в Україні обмежать час перебування на вулиці 23:46
Інвестиційний аналітик розповів, як зберегти свої гроші під час кризи 20:49
Українцям заборонили перебувати на вулиці без документів 14:04 Інфографіка
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
Агрохолдинг Олега Бахматюка виділяє лікарням 20 млн гривень на боротьбу з коронавірусом 11:33
більше новин
Через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, - Уманський 16:22
Українцям заборонили перебувати на вулиці без документів 14:04 Інфографіка
Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну 15:00
"Контрабас" як ішов, так і йде, - Уманський розкритикував Нефьодова та роботу митниці 18:17
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
більше новин
Жителів Чернівецької області просять два дні не виходити з дому через коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok