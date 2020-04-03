Украина отправит в Италию бригаду медиков и медспирт в рамках гуманитарной помощи

Украина в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, которым в мире заразились больше миллиона человек, отправит бригаду медиков и поставит медицинский спирт в Италию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

3 апреля Президент Владимир Зеленский поручил Каинету Министров обеспечить предоставление Италии гуманитарной помощи.

О какой именно помощи идет речь в обнародованном документе не указано.

"Документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом... К тому же на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой будет определяться с учетом потребностей внутреннего украинского рынка", - уточнила пресс-служба Президента.

Медикам Украина обеспечит оплату труда и необходимую защиту, а Италия - проживание и питание.

"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии. У врачей будет лучшая защита, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координуемся в этом", - сказал Зеленский.

Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения, другие - Министерством внутренних дел.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине зафиксировали 942 случая заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что четыре украинки умерли в Италии от коронавируса.