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04 квітня 2020, субота, 11:04 10
Медицина 2020-04-04T11:45:01+03:00
Українські Новини
МОЗ зробив рекомендації з протидії коронавірусу мовами нацменшин, але проігнорував російську

МОЗ зробив рекомендації з протидії коронавірусу мовами нацменшин, але проігнорував російську

Валерия Драгомирова
МОЗ, поради, Коронавірус, Мінкульт, Мова нацменшин
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Міністерство культури і Міністерство охорони здоров'я випустили рекомендації з протидії коронавірусу, на який в Україні захворіли вже 1092 людини, мовами національних меншин України. Російської мови серед них немає.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці МОЗ у Facebook.

"В рамках інформаційної кампанії протидії поширенню коронавірусної інфекції МОЗ України розробляє матеріали для різних груп населення. Спільно з Міністерством культури і інформаційної політики України комунікаційна команда "Коронавирус_інфо" адаптувала базові рекомендації про заходи мовами національних меншин, які проживають на території країни", - йдеться в повідомленні. 

Наголошується, що інфографіка вже доступна польською, кримськотатарською, угорською та румунською мовами.

У відомстві не написали, чи вийде інфографіка російською мовою.

Поради мовою нацменшин. Інфографіка: МозПоради мовою нацменшин. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих на COVID-19.


Крім того, МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов.

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