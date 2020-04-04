МОЗ зробив рекомендації з протидії коронавірусу мовами нацменшин, але проігнорував російську

Міністерство культури і Міністерство охорони здоров'я випустили рекомендації з протидії коронавірусу, на який в Україні захворіли вже 1092 людини, мовами національних меншин України. Російської мови серед них немає.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці МОЗ у Facebook.

"В рамках інформаційної кампанії протидії поширенню коронавірусної інфекції МОЗ України розробляє матеріали для різних груп населення. Спільно з Міністерством культури і інформаційної політики України комунікаційна команда "Коронавирус_інфо" адаптувала базові рекомендації про заходи мовами національних меншин, які проживають на території країни", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що інфографіка вже доступна польською, кримськотатарською, угорською та румунською мовами.

У відомстві не написали, чи вийде інфографіка російською мовою.

Поради мовою нацменшин. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих на COVID-19.



Крім того, МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов.