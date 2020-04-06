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06 квітня 2020, понеділок, 06:07 6
Вибори 2020-04-06T08:30:03+03:00
Українські Новини
Коронавірус "скасував" вибори вже у 18 країнах світу

Коронавірус "скасував" вибори вже у 18 країнах світу

Павло Твердохліб
Референдум, Виборці, Пандемія, Коронавірус, Волевиявлення
Поширення пандемії коронавірусу на планеті. Фото:who.int
Поширення пандемії коронавірусу на планеті. Фото:who.int

Стрімке поширення пандемії коронавирусу вплинуло і на хід призначених на цей рік виборів в різних регіонах планети. Як інформували Українські Новини, внаслідок вимушеного перегляду бюджету країни, не в останню чергу пов'язаного з ростом захворюваності в Україні, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді скоротити фінансування місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня 2020 року, з 2,2 млрд гривень до 1,3 млн гривень.

Всього ж, у 18 державах, в умовах пандемії коронавирусу, (або в протиепідеміологічних цілях) вже прийняті відповідні рішення про перенесення виборів/референдумів в цілому або других турів голосування, чи введений ряд обмежувальних заходів, які фактично не дозволяють провести відповідні волевиявлення в раніше встановлені календарні терміни.

Це торкнулося запланованих на 2020 рік волевиявлень в Австралії, Вірменії, Болівії, Великій Британії, Ірані, Італії, Канаді, Кіпрі, Киргизстані, Республіці Північна Македонія, Сербії, Сирії, США (муніципальні вибори в окремих штатах), Франції, Чилі, Швейцарії, Шрі-Ланці та ПАР.

У той же час, в деяких державах, в умовах епідемії коронавирусу, організація виборів все одно не відкладається. А в ряді випадків їх проведення навіть поєднується з проведенням конституційного референдуму. Наприклад, так було зроблено в Австрії, Вануату, Гвінеї, Малі, Фолклендських островах і ФРН.

В цілому, у 2020 році, в понад 100 державах мало бути проведене близько 140 парламентських, президентських, місцевих виборів, референдумів та інших голосувань.

Як повідомляло агентство, Міністерство закордонних справ України рішуче засудило проведення так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії (Грузія) 22 березня. Вітчизняним зовнішньополітичним відомством було зазначено, що організація незаконних виборів на окупованих територіях є звичайною практикою Російської Федерації в її спробах легітимізувати наслідки агресії проти суверенних держав.

Тим часом в самій Росії, через епідемію коронавирусу, не виключають перенесення параду Перемоги в Москві з травня на осінь.

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