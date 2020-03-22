Украина не признает "выборы", прошедшие на оккупированной Россией территории Абхазии

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии (Грузия) 22 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини. "Украина не признает никаких так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии, поскольку они проводятся под контролем страны-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий. Эти действия также направлены на дальнейшее обострение ситуации безопасности в регионе Черного моря", — сказано в нем. Отмечается, что организация незаконных выборов на оккупированных территориях является обычной практикой Российской Федерации в ее попытках легитимизировать последствия агрессии против суверенных государств. В сообщении говорится, что четкая позиция международного сообщества в ответ на эти попытки свидетельствует о тщетности усилий государства-агрессора. Указывается, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и призывает Россию выполнить все положения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому МИДу из-за визита Президента РФ Владимира Путина в аннексированный Россией Крым. Предыдущие президентские выборы, которые проходили в Абхазии, Украина тоже не признала.