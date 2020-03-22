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22 марта 2020, воскресенье, 18:03 348
Внешняя политика 2020-03-22T18:45:23+02:00
Українські Новини
Украина не признает "выборы", прошедшие на оккупированной Россией территории Абхазии

Украина не признает "выборы", прошедшие на оккупированной Россией территории Абхазии

Кира Молчанова
Грузия, МИД, Россия, Абхазия, Выборы в Абхазии
Флаг Абхазской автономной республики. Фото: Википедия
Флаг Абхазской автономной республики. Фото: Википедия

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии (Грузия) 22 марта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

"Украина не признает никаких так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии, поскольку они проводятся под контролем страны-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий. Эти действия также направлены на дальнейшее обострение ситуации безопасности в регионе Черного моря", — сказано в нем.

Отмечается, что организация незаконных выборов на оккупированных территориях является обычной практикой Российской Федерации в ее попытках легитимизировать последствия агрессии против суверенных государств.

В сообщении говорится, что четкая позиция международного сообщества в ответ на эти попытки свидетельствует о тщетности усилий государства-агрессора.

Указывается, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и призывает Россию выполнить все положения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому МИДу из-за визита Президента РФ Владимира Путина в аннексированный Россией Крым.

Предыдущие президентские выборы, которые проходили в Абхазии, Украина тоже не признала.

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