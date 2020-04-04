До Великодня майже 300 тисяч киян отримають матеріальну допомогу: кому і скільки виплатять

Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір виплатити одноразову матеріальну допомогу в розмірі 280-300 гривень 289 тис. громадян з нагоди Великодня, який цього року православні християни святкують 19 квітня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА з відсиланням на розпорядження №543, передають Українські Новини.

"Не дивлячись на обмежувальні заходи, які покликані зупинити поширення коронавірусної хвороби, місто продовжує виконувати свої обов'язки перед киянами. Так, 289 тис. киян отримають матеріальну допомогу з нагоди святкування Великодня", - сказала заступник голови КМДА Марина Хонда.

Згідно з розпорядженням, дану матеріальну допомогу отримають особи, які не є одержувачами державної соціальної допомоги відповідно до законів "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю "," Про пенсійне забезпечення ".

Матдопомогу в розмірі 300 гривень отримають особи, які втратили працездатність, непрацюючі пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів (один такий мінімум дорівнює 1 638 гривням).

300 гривень виплатять особам, які є одержувачами тимчасової соціальної допомоги та непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату.

Крім пенсіонерів, матеріальну допомогу отримають батьки (опікуни) дітей, які отримали важку травму, які потребують трансплантації органів, паліативної допомоги, хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня.

Допомогу отримають особи, які потребують на трансплантацію органів, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідность.

Допомогу в розмірі 280 гривень отримають особи, які є одержувачами компенсації за надання соціальних послуг, а також непрацюючі працездатні особи, які є одержувачами щомісячної компенсаційної виплати по догляду за особою з інвалідністю I групи або особою, яка досягла 80-річного віку.

Згідно з повідомленням, виплатять одноразову адресну соцдопомогу на поточні рахунки в банках для виплати пенсій і на відкриті рахунки в банку, які є учасниками проекту "Муніципальна карта" Картка киянина ".

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у разі смерті виплачується членам його сім'ї померлого.

Особам, які одночасно належать до декількох категорій, надається одна допомога у більшому розмірі.

Як повідомляли Українськi Новини, через коронавірус частина пенсіонерів отримають одноразові доплати у розмірі 1 тыс. гривень.

Також доплати в розмірі 1 тис. гривень отримають люди з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій.