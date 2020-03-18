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18 марта 2020, среда, 06:00 1522
Общество 2020-03-18T06:00:01+02:00
Українські Новини
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса

Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Пенсия, Коронавирус, коронавирус в Украине
Деньги
Деньги

В связи с эпидемией коронавируса часть украинских пенсионеров получат единоразовые доплаты в размере 1 тыс. гривен. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам.

Так, по словам Зеленского, доплаты получат не все пенсионеры.

Единоразовые выплаты начислят тем пенсионерам, пенсия которых составляет меньше 5 тыс. гривен.

"Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен", - сказал президент Украины. 

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

А Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

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