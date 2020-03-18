Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса

В связи с эпидемией коронавируса часть украинских пенсионеров получат единоразовые доплаты в размере 1 тыс. гривен. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам. Так, по словам Зеленского, доплаты получат не все пенсионеры. Единоразовые выплаты начислят тем пенсионерам, пенсия которых составляет меньше 5 тыс. гривен. "Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен", - сказал президент Украины. Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги. Ранее Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам. А Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.