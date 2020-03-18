Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса

В связи с эпидемией коронавируса часть украинских пенсионеров получат единоразовые доплаты в размере 1 тыс. гривен. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам.

Так, по словам Зеленского, доплаты получат не все пенсионеры.

Единоразовые выплаты начислят тем пенсионерам, пенсия которых составляет меньше 5 тыс. гривен.

"Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен", - сказал президент Украины.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.