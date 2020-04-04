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04 квітня 2020, субота, 06:50 4
Кабмін 2020-04-04T08:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін виділив 40,7 млн гривень жителям обваленого будинку у Дрогобичі

Кабмін виділив 40,7 млн гривень жителям обваленого будинку у Дрогобичі

Елена Новикова
львівська область, Кабмін, вибух в Дрогобичі, Обвал будинку в Дрогобичі
Обвал будинку у Дрогобичі. Фото: Нацполиция
Обвал будинку у Дрогобичі. Фото: Нацполиция

Кабінет Міністрів виділив 40,7 млн гривень на придбання житла мешканцям обваленого будинку у Дрогобичі (Львівська область), який 28 серпня 2019 року обвалився в результаті вибуху.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, 1 квітня, передають Українські Новини.

Кошти виділені жителям, які потребують відселення з аварійного житлового будинку №101 по вул. Грушевського в Дрогобичі, пошкодженого внаслідок надзвичайної ситуації 28 серпня 2019 року.

Здійснити зазначені видатки доручено Міністерству фінансів за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Львівська обласна державна адміністрація, у свою чергу, повинна затвердити протягом тижня за погодженням з Міністерством розвитку громад і територій, Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства і Мінфіном перелік витрат, пов'язаних із здійсненням виплат.

Крім цього, до 25 серпня обладміністрація має надати Мінекономіки, Мінфіну, Мінрегіону та Державній казначейській службі звіт про використання цих коштів.

Як повідомляли Українські Новини, 8 осіб (з них 1 дитина) загинули і 7 (із них 4 дітей) були госпіталізовані з-за обвалу 28 серпня 2019 року будинку у Дрогобичі.

Раніше повідомлялося про те, що Дрогобич називав причиною обвалу будинку руйнування середньої несучої стіни підвалу.

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