В Дрогобыче взорвался газ в жилом доме: есть погибшие и раненые, среди них дети

В Дрогобыче Львовской области в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом, информация о жертвах и пострадавших уточняется. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 28 августа, в 2:50 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что в четырехэтажном жилом доме на улице Грушевского, 101 вероятно произошел взрыв газа, в результате чего обрушилась часть здания. Правоохранители разбирают завалы. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог и работники других подразделений полиции, устанавливают причину обрушения здания", - сказано в сообщении.

По последним данным полиции, с телесными повреждениями в больницу доставили семерых человек, количество пострадавших уточняется, медики устанавливают диагнозы. Информация о количестве пострадавших уточняется.

"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло повлечь обвал здания", - рассказал и.о. начальника полиции Львовщины полковник полиции Тарас Сабанюк.

Спасатели и нацгвардейцы продолжают поисково-спасательные работы, задействованы все экстренные службы.

Информация относительно жертв и пострадавших уточняется. К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 173 человека и 32 единицы техники, из них от ГСЧС 88 человек личного состава (в том числе 1 кинологический расчет) и 16 единиц техники.

Напомним, в Борисполе в жилом доме взорвался газ.

Ранее в Киевской области взрыв газа в многоквартирном доме разрушил несколько квартир.