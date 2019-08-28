Причиной разрушения дома в Дрогобыче во Львовской области могла стать ошибка при строительстве

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин считает возможной причиной разрушения дома в Дрогобыче во Львовской области ошибку при строительстве. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Молимся за тех, кто еще под обломками. Надежда есть всегда. Дом разрушен, причины еще выясняются, похоже на обвал (созданные проблемы с подпорными стенами, ошибки при строительстве еще в 60-х)", - написал он.

На месте происшествия работают спасатели, проводятся мероприятия по отселению.

Как сообщали Українські Новини, до этого сообщалось, что в Дрогобыче взорвался газ в жилом доме: есть погибшие и раненые, среди них дети.

Также сообщалось, что под завалами дома в Дрогобыче могут быть еще 5 человек.