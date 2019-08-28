подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 августа 2019, среда, 15:14 98
Происшествия 2019-08-28T15:19:07+03:00
Українські Новини
Причиной разрушения дома в Дрогобыче во Львовской области могла стать ошибка при строительстве

Причиной разрушения дома в Дрогобыче во Львовской области могла стать ошибка при строительстве

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин считает возможной причиной разрушения дома в Дрогобыче во Львовской области ошибку при строительстве. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Молимся за тех, кто еще под обломками. Надежда есть всегда. Дом разрушен, причины еще выясняются, похоже на обвал (созданные проблемы с подпорными стенами, ошибки при строительстве еще в 60-х)", - написал он.

На месте происшествия работают спасатели, проводятся мероприятия по отселению.

 Как сообщали Українські Новини, до этого сообщалось, что в Дрогобыче взорвался газ в жилом доме: есть погибшие и раненые, среди них дети.

Также сообщалось, что под завалами дома в Дрогобыче могут быть еще 5 человек.

Больше новостей о: взрыв в многоэтажке взрыв в Дрогобыче

Архив
Новости
Швейцарские правозащитники из Сети "Солидарности" приветствуют освобождение Вышинского 15:49
АРМА без конкурса отдала управление Херсонской нефтеперевалкой неизвестной компании 15:47
Фото дня: "Слуги народа" учились нажимать на кнопки в Раде 15:35
Премьер-министр Великобритании заблокировал работу парламента 15:28
Причиной разрушения дома в Дрогобыче во Львовской области могла стать ошибка при строительстве 15:14
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
больше новостей
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты 16:34 Документ
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Рогу" 14:19
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok