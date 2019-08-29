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29 августа 2019, четверг, 08:00 130
Происшествия 2019-08-29T08:00:10+03:00
Українські Новини
В Дрогобыче под завалами нашли тела восьми погибших, среди них ребенок

В Дрогобыче под завалами нашли тела восьми погибших, среди них ребенок

Обвал дома в Дрогобыче. Фото: Нацполиция
Обвал дома в Дрогобыче. Фото: Нацполиция

Сегодня утром, 29 августа, спасатели сообщили о восьми погибших, найденных под завалами дома в Дрогобыче Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что, по состоянию на 6:00 29 августа известно о 8 погибших, среди которых 1 ребёнок, а также о 7 людях (среди них пятеро - дети), которых удалось спасти и которые были госпитализированы.

Также опубликована информация о найденных погибших, смерть которых наступила сразу после обвала дома: женщина (1975 г.р.) - 5:20; мужчина (1962 г.р.) - 8:25; 29 августа 2019: мужчина (1977 г.р.) - 00:20; женщина (1940 г.р.) - 2:50; женщина (1955 г.р.) - 3:16; мальчик (5 лет) - 3:29; женщина (1939 г.р.) - 4:50; женщина (1998 г.р.) - 6:00.

По данным спасателей, больше под завалами людей нет.

Однако разбор завалов все ещё продолжается, работники загрузили и вывезли 29 самосвалов строительного мусора. Сообщается, что в ликвидации последствий трагедии учувствует 470 людей и 75 единиц техники. Работа над завалами ведется беспрерывно, в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники.

Все жители дома были эвакуированы, психологи провели с ними беседы, все еще решается вопрос об их временном расселении.

Как сообщали Українські Новини, спасатели извлекли живого кота из-под завалов дома в Дрогобыче Львовской области.

Вчера, 28 августа, в Дрогобыче Львовской области в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом, информация о жертвах и пострадавших уточнялась.

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