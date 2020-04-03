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03 квітня 2020, пʼятниця, 23:07 3
Фінанси 2020-04-04T00:00:01+03:00
Українські Новини
Приватбанк подав позов проти Коломойського і Боголюбова на $5,5 млрд

Приватбанк подав позов проти Коломойського і Боголюбова на $5,5 млрд

Елена Новикова
Приватбанк, Коломойський Ігор, Геннадій Боголюбов, Позов до суду
Приватбанк
Приватбанк

Приватбанк подав позов на Кіпрі проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на 5,5 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

"Приватбанк нещодавно подав новий позов до суду Кіпру з метою відшкодування збитків у розмірі 5,5 млрд доларів у зв'язку зі схемами, які мають всі ознаки шахрайства та відмивання грошей і які, як вважає банк, були реалізовані його колишніми власниками – паном Ігорем Коломойським і паном Геннадієм Боголюбовим, одним з колишніх посадових осіб – Тимуром Новіковим, і двома кіпрськими компаніями – PrimeCap (Cyprus) Limited і Duxton Holdings Limited", - йдеться у ньому.

Вручення нового позову на Кіпрі відбулося 3 квітня 2020 року після винесення судом наказу проти PrimeCap по збереженню документів.

Позов банку стосується двох серій транзакцій, які, як стверджує банк, були незаконно здійснені в період між 2013 і 2016 роками за вказівкою його колишніх власників та за сприяння інших відповідачів, які передбачали сплату величезних сум компаніям, які належали і / або контролювалися Коломойським та Боголюбовим, за кредитними договорами, які, як вважає банк, є уявними і жоден з яких не був погашений.

Такі транзакції включали схему, за якою 2,34 млрд доларів були спрямовані кіпрської компанії, пов'язаної з колишніми власниками банку – Duxton Holdings Limited, шляхом перерахування траншами по 30 млн доларів протягом чотирьох місяців в 2013 році.

Цей позов є частиною вимог Приватбанку до Коломойському і Боголюбову, розглянутих в Англії, на Кіпрі, в США та Ізраїлі на загальну суму понад 10 млрд доларів.

Банк розраховує на отримання відшкодування від своїх колишніх власників у повному обсязі в зв'язку з понесеними ним збитками в період, коли банк перебував під їх пануванням і контролем, і націлений домогтися правосуддя як для банку, так і для українських платників податків.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2016 року Кабмін за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку прийняв рішення про націоналізацію банку.

Раніше повідомлялося про те, що Верховна Рада прийняла в першому читанні "антиколомойський закон". Тепер неплатоспроможні банки не будуть повертати колишнім господарям.

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