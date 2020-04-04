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04 квітня 2020, субота, 08:00 3 Інфографіка
Суспільство 2020-04-04T08:00:01+03:00
Українські Новини
Розклад уроків для 8 класів: де і коли дивитися

Розклад уроків для 8 класів: де і коли дивитися

Ярина Вацяк
Уроки, Міносвіти, Всеукраїнська школа онлайн, Онлайн-уроки, Школа онлайн, Розклад занять, 8 клас
Онлайн-уроки. Фото: pixabay
Онлайн-уроки. Фото: pixabay

З понеділка, 6 квітня, в Україні стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн". Уроки будуть транслювати визначені для кожного класу телеканали.

Учні 8 класів зможуть займатися уроками, увімкнувши телеканали УНІАН та Індиго, а також на YouTube-каналі МОН, де в описі під кожним відео вчителі будуть залишати домашні завдання на закріплення теми, які учні зможуть зробити, щоб краще опанувати матеріал.

Розклад уроків для 8 класів в онлайн-школі:

Понеділок:

  1. Англійська мова
  2. Історія Украины
  3. Зарядка
  4. Алгебра
  5. География
  6. Руханка

Вівторок

  1. Українська мова
  2. Геометрія
  3. Зарядка
  4. Біологія
  5. Фізика
  6. Руханка
  7. Історія України

Середа

  1. Англійська сова
  2. Алгебра
  3. Зарядка
  4. Хімія
  5. Географія
  6. Руханака

Четвер

  1. Українська мова
  2. Геометрія
  3. Зарядка
  4. Всесвітня історія
  5. Фізика
  6. зарядка

П'ятниця

  1. Хімія
  2. Англійська мова
  3. Руханка
  4. Біологія

Розклад уроків для 8 класів. Інфографіка: МіносвітиРозклад уроків для 8 класів. Інфографіка: Міносвіти

Як повідомляли Українські Новини, Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття.

Крім того, перша леді Олена Зеленська взяла участь у зйомках онлайн-уроку з української мови.

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