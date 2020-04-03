СБУ попередила незаконне вивезення 10 тисяч масок в Євросоюз

Служба безпеки України попередила незаконний експорт понад 10 тис. масок в Європейський союз, в той час, як в Україні діє заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"За інформацією СБУ, найближчим часом ділок планував переправити більше 10 тис. респіраторних масок", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, у Черкаській області СБУ блокувала механізм незаконного вивезення з країни масштабної партії заборонених урядом до експорту товарів протиепідемічного призначення.

Оперативники спецслужби встановили, що місцевий житель, незважаючи на введені обмеження в зв'язку з епідеміологічною ситуацією, налагодив постачання масок в одну з країн Євросоюзу.

Правоохоронці перехопили чергове міжнародне поштове відправлення, сформований зловмисником.

Під час митного огляду була виявлена партія медичних масок.

"Європейським клієнтам він виставив "цінник" в 2,5 євро за штуку", - додано в повідомленні.

За попередніми підрахунками зловмисник планував нажитися на понад 700 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Національна поліція затримала 3 підозрюваних у збройній крадіжці у підприємця 100 тис. медичних масок.

Раніше прикордонники затримали контрабанду медичних масок на українсько-польському кордоні у Волинській області.