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03 квітня 2020, пʼятниця, 20:13 7
Силові структури 2020-04-03T20:45:02+03:00
Українські Новини
СБУ попередила незаконне вивезення 10 тисяч масок в Євросоюз

СБУ попередила незаконне вивезення 10 тисяч масок в Євросоюз

Елена Новикова
СБУ, Контрабанда, Маски, Респіраторні маски
Маска. Фото: pixabay
Маска. Фото: pixabay

Служба безпеки України попередила незаконний експорт понад 10 тис. масок в Європейський союз, в той час, як в Україні діє заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"За інформацією СБУ, найближчим часом ділок планував переправити більше 10 тис. респіраторних масок", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, у Черкаській області СБУ блокувала механізм незаконного вивезення з країни масштабної партії заборонених урядом до експорту товарів протиепідемічного призначення.

Оперативники спецслужби встановили, що місцевий житель, незважаючи на введені обмеження в зв'язку з епідеміологічною ситуацією, налагодив постачання масок в одну з країн Євросоюзу.

Правоохоронці перехопили чергове міжнародне поштове відправлення, сформований зловмисником.

Під час митного огляду була виявлена партія медичних масок.

"Європейським клієнтам він виставив "цінник" в 2,5 євро за штуку", - додано в повідомленні.

За попередніми підрахунками зловмисник планував нажитися на понад 700 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Національна поліція затримала 3 підозрюваних у збройній крадіжці у підприємця 100 тис. медичних масок.

Раніше прикордонники затримали контрабанду медичних масок на українсько-польському кордоні у Волинській області.

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