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03 квітня 2020, пʼятниця, 18:43 10
Суспільство 2020-04-03T20:15:02+03:00
Українські Новини
У Дніпропетровській області людей на обсервацію будуть селити у намети

У Дніпропетровській області людей на обсервацію будуть селити у намети

Ярина Вацяк
Дніпропетровська область, намети, обсервація

Рятувальники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Дніпропетровській області встановили 65 наметів для обсервації 130 громадян на виїзді з регіону поблизу села Могильов в той час, як обсервація стала обов'язковою.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС, передають Українські Новини.

"У таборі можуть бути розміщені близько 130 осіб. Протягом 2 днів рятувальники облаштували табір з 65 наметів, пристосованих для проживання людей, а також господарську частину, зону санітарної обробки і намети з душовими та роздягальнями для особистої гігієни", - йдеться в ньому.

Також на території містечка розташовані 2 намети для перебування медичного персоналу.

Служба порятунку також розмістила на території табору спеціальні рамки для проведення дезінфекції та автомобіль для термічної обробки речей і постільної білизни.

До встановлення містечка залучено дві групи рятувальників по 10 людей.

Наметове містечко. Фото: ДержнсНаметове містечко. Фото: ДСНС

Розгортання наметового містечка. Фото: ДержнсРозгортання наметового містечка. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, поліція склала 60 адмінпротоколів на громадян, які втекли з обсервації в готелі "Козацький" у Києві.

Після чого полиция заявила, що не буде повертати назад на обсервацію в готель "Козацький" у Києві людей, які втекли з готелю громадян.

 

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